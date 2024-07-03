Президент Кыргызстана прибыл в Казахстан

БИЩКЕК/ Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Казахстан.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на официальный сайт президента Кыргызстана, самолет Жапарова приземлился в международном аэропорту им. Н.Назарбаева в городе Астана.

Президента Кыргызстана встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.

Напомним, что в рамках рабочего визита Жапаров примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На заседании Совета ШОС, которое состоится 4 июля, лидеры стран-участниц обсудят важные вопросы многостороннего и многовекторного сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики.

Кроме того, Жапаров на полях ШОС проведет двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

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