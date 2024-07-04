Борьба с глобальными проблемами требует совместной работы - Садыр Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Существующие глобальные проблемы, такие как терроризм, киберугрозы и международная преступность, требуют пристального внимания и совместной работы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Он отметил, важность представленной Кыргызстаном инициативы о создании Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек.

"Принимаемая Инициатива Шанхайской организации сотрудничества "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", а также Заявление СГГ ШОС "О принципах добрососедства, доверия и партнерства" полностью отражают общее стремление в построении стабильного, безопасного и процветающего региона ШОС", - подчеркнул Жапаров.

Президент Кыргызстана в своем выступлении упомянул, что со дня основания, расширяя сферы своей деятельности, организация также успешно наращивает свой партнерский потенциал. Он поздравил президента Александра Лукашенко с получением Беларуси статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества.

Отметим, что 4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Казахстана проходит Саммит ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

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