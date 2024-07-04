Жапаров призвал продолжить работу по сокращению торговых барьеров на пространстве ШОС

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал продолжить работу по сокращению торговых барьеров на всем пространстве ШОС в целях формирования открытой экономики и укрепления многосторонней торговой системы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Жапаров заявил, выступая на очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

“Взаимовыгодные партнерские отношения в вопросах торгово-экономических связей являются одной из основ стабильного экономического и финансового благополучия государств-участников ШОС в условиях экономической глобализации”, - сказал он.

Жапаров напомнил, что кыргызская сторона не раз отмечала необходимость создания специального института для финансирования проектов, таких как Банк развития ШОС и Фонд развития ШОС.

Отметим, что 4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Казахстана проходит Саммит ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

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