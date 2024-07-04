Цифровизация может сыграть большую роль в продвижении торговых связей - Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Значительную роль в продвижении торговых связей могут сыграть цифровые технологии, которые в перспективе позволят упростить торговые процедуры.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы Кыргызстана, об этом сказал президент Садыр Жапаров, выступая на очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

В связи с этим Жапаров предложил профильным министерствам и ведомствам использовать созданные условия в рамках организации и разработать меры по поддержке высококачественного развития цифровой экономики и интегрировать цифровые технологии в реальный сектор экономики.

Садыр Жапаров сообщил, что Кыргызстан в 2025 году планирует провести Молодежный цифровой форум ШОС в Бишкеке и выразил уверенность, что данное мероприятие внесет значительный вклад в укрепление регионального сотрудничества государств-членов ШОС в области цифровых технологий и молодежной политики.

Отметим, что 4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Казахстана проходит Саммит ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!