Кыргызстан выступает за практическую реализацию соглашений ШОС по транспорту - Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан выступает за практическую реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок и других документов в области транспорта.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы Кыргызстана, об этом сказал президент страны Садыр Жапаров, выступая на очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

В связи с этим Жапаров отметил, что утверждаемая Дорожная карта укрепления взаимодействия между государствами-членами ШОС и партнерами по диалогу ШОС создает необходимые условия для реализации совместных проектов в сфере торговли, инвестиций, банковского дела, транспорта, энергетики, а также культурно-гуманитарных областях, включая туризм и образование.

Отметим, что 4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Казахстана проходит Саммит ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

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