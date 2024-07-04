Кыргызстан выступает за расширение взаимодействия государств-членов ШОС - Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан выступает за расширение взаимодействия государств-членов ШОС со странами партнерами по диалогу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Кыргызская Республика всегда выступала за расширение взаимодействия государств-членов ШОС со странами партнерами по диалогу. Считаю, что у нас имеется огромный неиспользованный потенциал для совместного сотрудничества. Именно по этой причине на саммите ШОС в 2023 году мною было предложено разработать Дорожную карту дальнейшего укрепления взаимодействия ШОС со странами партнерами по диалогу. В связи с этим приятно отметить, что несколько часов назад по итогам заседания глав государств-членов ШОС утверждена соответствующая Дорожная карта", - сказал Жапаров.

Он отметил, что документ предусматривает укрепление политического диалога, развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики и в гуманитарном измерении. Также планируются мероприятия по усилению взаимодействия постоянно действующих органов ШОС с партнерами по диалогу и совершенствование нормативно-правовой базы.

"Считаю, что на политическом треке взаимодействия важным является проведение совместных встреч на уровне министров иностранных дел и национальных координаторов по делам ШОС, приглашение представителей партнеров ШОС по диалогу на совещания руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, заседания неправительственных структур, научные и экспертные встречи: форумы, конференции, семинары", - добавил президент Кыргызстана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!