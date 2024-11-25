Численность населения в Кыргызстане выросла на более 91 тыс. человек

БИШКЕК /Trend/ - Численность постоянного населения Кыргызстана за период с января по сентябрь 2024 года выросла на 91,7 тыс. человек, что составляет прирост в 1,3%. На 1 октября 2024 года население страны достигло 7 млн 254 тыс. человек, свидетельствую данные Национального статистического комитета, передает Trend.

Согласно информации Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния, за указанный период в органах ЗАГС было зарегистрировано 107,9 тыс. новорожденных, что соответствует показателю 20,0 на 1 000 человек населения (для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 20,5).

Сообщается, что количество зарегистрированных смертей составило 24,2 тыс. человек, или 4,5 на 1 000 населения (4,4 в аналогичном периоде 2023 года). Таким образом, естественный прирост населения за девять месяцев 2024 года составил 83,7 тыс. человек, что эквивалентно 15,5 на 1 000 населения (16,1 за тот же период 2023 года).