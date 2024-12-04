Президент Кыргызстана в Сеуле: новый импульс для развития двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Южная Корея установили дипломатические отношения в 1992 году, и с тех пор их сотрудничество значительно укрепилось. Визит Садыра Жапарова, являющийся первым визитом Президента Кыргызстана в Южную Корею за 11 лет, стал важным этапом в развитии двусторонних отношений, охватывающих такие сферы, как политика, экономика, культура и технологии, сообщает Trend.

Одним из ключевых результатов визита стало подписание совместного заявления об установлении Всеобъемлющего партнерства между двумя странами.

Во время встречи с главой Кыргызстана Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль подчеркнул, что страна намерена активно развивать отношения с Кыргызстаном, который является важным партнером для Кореи в Центральной Азии. Он также отметил, что в прошлом году был открыт прямой авиарейс между столицами двух стран. Особое внимание было уделено запуску инициативы «K-Silk Road», направленной на развитие сотрудничества между Кореей и Центральной Азией.

Президент Садыр Жапаров подтвердил готовность страны поддерживать эту инициативу и активно работать над её реализацией. «Мы активно сотрудничаем в ключевых областях, таких как торговля, инвестиции, образование, культура и наука», – отметил глава государства.

Во время визита было подписано несколько важных соглашений в различных областях. Одним из приоритетных направлений стало развитие энергетики. Кыргызстан, обладая богатыми водными ресурсами, активно развивает гидроэнергетику. На данный момент более 90% электроэнергии в стране производится на гидроэлектростанциях.

Малые гидроэлектростанции (МГЭС) обладают рядом преимуществ для энергетического сектора Кыргызстана. Во-первых, они способствуют экологически чистому и устойчивому производству энергии. В отличие от крупных ГЭС, малые станции гораздо меньших земельных участков, что снижает воздействие на экосистему и местное население. Также малые ГЭС позволяют более гибко регулировать производство энергии, обеспечивая электроэнергией отдалённые регионы, где строительство крупных станций невозможно или нецелесообразно. Эти станции помогают укрепить энергетическую безопасность страны и способствуют переходу на возобновляемые источники энергии.

В связи с этим был подписан меморандум о сотрудничестве по подготовке Генерального плана и технико-экономического обоснования для строительства 10 малых гидроэлектростанций. Этот проект поможет не только улучшить энергетическую инфраструктуру, но и снизить зависимость от углеродных источников энергии.

Кроме того, был подписан меморандум в области энергетики и критических минералов, что откроет новые возможности для углубления сотрудничества в этих секторах.

Экологические проекты также являются важной частью современной повестки. Одним из таких проектов стал меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и коммерции Кыргызстана и компанией Sejin G&E Co. Ltd по строительству электростанции на свалочном газе в городе Ош. Этот проект позволит существенно сократить углеродные выбросы, улучшить экологическую ситуацию в регионе и решить проблему утилизации отходов.

Стоит отметить, что за первые 9 месяцев 2024 года товарооборот между Кыргызстаном и Южной Кореей составил 296,1 миллиона долларов США, а иностранные инвестиции из Кореи в Кыргызстан в 2023 году составили 8,1 миллиона долларов. Это не очень большие цифры, что даёт потенциал для дальнейшего роста. В связи с этим важным представляется подписание соглашений, направленных на поддержку кыргызских товаров на международных рынках и привлечение корейских инвестиций в экономику Кыргызстана. Это создаст новые возможности для расширения торговли и укрепления экономических связей между странами.

Среди этих соглашений — меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание механизма по продвижению торговли и инвестиций между министерством экономики и коммерции Кыргызстана и министерством торговли, промышленности и энергетики Кореи, а также меморандум о сотрудничестве между Центром развития и продвижения экспорта "Кыргызэкспорт" и Корейской ассоциацией импортеров (KOIMA), и меморандум между "Кыргызэкспорт" и Корейской ассоциацией международной торговли (KITA).

Не менее важным стало сотрудничество в области цифровизации. Кыргызстан может использовать опыт Южной Кореи в развитии сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В рамках визита было подписано несколько соглашений, направленных на развитие информационных технологий в Кыргызстане. Среди них — Протокол переговоров между министерством цифрового развития Кыргызстана (МЦР) и KOICA (Международное агентство по сотрудничеству Кореи) по проекту «Наращивание потенциала национальной информатизации для цифровой трансформации в Кыргызской Республике» и меморандум о взаимопонимании между МЦР и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Кореи.

Важным шагом стало подписание соглашений, направленных на модернизацию сельского хозяйства. Был подписан протокол переговоров между министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и KOICA по проекту, который поможет улучшить управление урожаем и укрепить систему послеуборочного контроля в Кыргызстане. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и Азиатской организацией по сотрудничеству в лесном секторе (АФОКО), которое будет направлено на развитие агролесоводства и садоводства в стране.

Таким образом, визит Садыра Жапарова ознаменовал переход двусторонних отношений Кыргызстана и Южной Кореи на новый уровень всеобъемлющего партнерства. Подписанный меморандум по строительству 10 малых гидроэлектростанций укрепляет энергетическую безопасность Кыргызстана, способствует экологической устойчивости и снижает зависимость от углеродных источников энергии.

Были заключены соглашения для расширения торговли и инвестиций, что открывает возможности для продвижения кыргызской продукции и привлечения корейского капитала. Эти договорённости формируют основу для долгосрочного сотрудничества, обеспечивая устойчивое развитие в ключевых отраслях, таких как энергетика, экология, торговля, цифровизация и сельское хозяйство.