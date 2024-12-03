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Премьер-министр Казахстана примет участие в заседании межправсовета с Кыргызстаном

Кыргызстан Материалы 3 декабря 2024 17:56 (UTC +04:00)
Премьер-министр Казахстана примет участие в заседании межправсовета с Кыргызстаном
Фото: Кабинет министров Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Как сообщает во вторник Trend, Бектенов прибыл в Бишкек для участия в 12-м заседании кыргызско-казахстанского Межправительственного совета.

В рамках заседания Межправительственного совета будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по приоритетным направлениям.

В международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Отметим, что согласно данным Национального комитета по статистике Кыргызстана, товарооборот между странами за 9 месяцев 2024 года составил 981,109 миллиона долларов США, что на 6 процентов ниже, чем 1,042 миллиарда долларов в январе-сентябре 2023 года.

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