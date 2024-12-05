Кыргызстан пригласил ЕИБ принять участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1

БИШКЕК/Trend/ - Кыргызстан пригласил Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) к активному сотрудничеству и совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, об этом сказал председатель Кабмина, руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров на встрече с вице-президентом ЕИБ Кириакосом Какурисом.

По словам Жапарова, на данный момент используется лишь 13 процентов водно-энергетического потенциала Кыргызстана. Это подчеркивает огромный неиспользованный потенциал страны в переходе на чистые источники энергии.

Жапаров отметил, что опыт успешной реализации проекта CASA-1000 свидетельствует о возможности международных финансовых институтов консолидировать свои усилия и достичь значительных результатов.

"Данный положительный опыт будет полезен при реализации самого масштабного энергетического проекта в истории независимого Кыргызстана – проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Учитывая стратегическую важность этого проекта для развития энергетического сектора, снижения зависимости от импорта электроэнергии и обеспечения экологически чистого будущего, мы приглашаем ЕИБ к активному сотрудничеству и совместной реализации строительства Камбаратинской ГЭС-1," — сказал он.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались перспективы строительства логистических центров для хранения сельскохозяйственной продукции, а также проекты в сфере транспорта, туризма и цифровизации.

В свою очередь, вице-президент ЕИБ выразил готовность продолжить развитие взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном, особо отметив важность масштабных региональных проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС-1 и проекты в сфере транспорта.