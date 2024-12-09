Президент Кыргызстана назначил нового министра труда, социального обеспечения и миграции

БИШКЕК/Trend/ - Равшанбек Сабиров назначен министром труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана, соответствующее распоряжение подписал Президент Садыр Жапаров.

Напомним, что 4 декабря, согласно указу Президента, Жылдыз Полотова была освобождена от должности министра, а Равшанбек Сабиров назначен исполняющим обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции.

Равшанбек Сабиров был избран депутатом парламента Кыргызстана VII созыва в декабре 2021 года. В марте 2022 года он был назначен директором Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана, однако в сентябре того же года ушел с должности по собственному желанию.