БИШКЕК/Trend/ - Назначен новый посол Кыргызстана в Узбекистане.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства Кыргызстана, Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Дуйшонкул Чотонов назначен послом Кыргызстана в Узбекистане.

Отметим, что 1 ноября 2024 было объявлено, что занимавший эту должность Муса Джаманбаев завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане.

Дуйшонкул Чотонов занимал должность посла Кыргызстана в Южной Корее с июля 2011 по июль 2015 года.