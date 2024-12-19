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Назначен новый посол Кыргызстана в Узбекистане

Кыргызстан Материалы 19 декабря 2024 16:51 (UTC +04:00)
Назначен новый посол Кыргызстана в Узбекистане
Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК/Trend/ - Назначен новый посол Кыргызстана в Узбекистане.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства Кыргызстана, Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Дуйшонкул Чотонов назначен послом Кыргызстана в Узбекистане.

Отметим, что 1 ноября 2024 было объявлено, что занимавший эту должность Муса Джаманбаев завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане.

Дуйшонкул Чотонов занимал должность посла Кыргызстана в Южной Корее с июля 2011 по июль 2015 года.

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