Президент Кыргызстана призвал Европарламент не вмешиваться во внутренние дела страны

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жараров призвал Европарламент не вмешиваться во внутренние дела страны.

Как сообщает Trend, выступая на третьем Народном Курултае, президент заявил, что вопросы, связанные с выборами и внутренними делами страны, являются суверенным правом Кыргызской Республики.

«Хотел бы обратиться к депутатам Европарламента, которые приняли резолюцию в поддержку СДПК и защиты прав человека в Кыргызстане. На их действия отреагировал их же коллега, депутат Франции, представитель Европарламента Тьерри Мариани, который призвал своих коллег не распространять односторонние мнения, а опираться на факты», - сказал он.

Жапаров подчеркнул, что вмешательство извне и попытки навязать односторонние взгляды неприемлемы и не соответствуют нормам международного права.

Напомним, что Европарламент принял резолюцию о ситуации с правами человека в Кыргызстане, затронув также дело лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова, задержанного по подозрению в подкупе голосов.