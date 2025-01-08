Главы правительств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана обсудили вопросы госграниц

БИШКЕК/Trend/- Состоялась трёхсторонняя встреча главы кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева, премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Встреча прошла в рамках достигнутых ранее договоренностей по вопросам государственных границ между главами государств трех стран.

Премьер-министры подчеркнули, что страны обладают большим потенциалом для усиления взаимодействия в таких направлениях, как торговля, логистика, водно-энергетические и культурно-гуманитарные связи. Было отмечено, что важной составляющей сотрудничества является развитие приграничного и межрегионального сотрудничества.

Кроме того, на встрече было отмечено завершение процесса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном и обмен ратификационными грамотами к соглашению "О кыргызско-узбекской государственной границе".

В соглашении о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном от 4 декабря 2024 года отмечена особая важность завершения процесса описания участков кыргызско-таджикской государственной границы. Было подчеркнуто, что рабочим группам необходимо в краткие сроки подготовить итоговые документы.

Также в Кабмине отметили, что в дальнейшем ожидается встреча глав государств, которая будет способствовать развитию партнёрства между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.