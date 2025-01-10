Главы МИД Кыргызстана и Казахстана обсудят вопросы сотрудничества

БИШКЕК/Trend/ - Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев посетит Казахстан с официальным визитом 10-11 января этого года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Кыргызстана.

Визит состоится по приглашению заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

В рамках визита состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Казахстана по актуальным вопросам кыргызско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, что 27-28 ноября 2024 года Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посещал Астану с рабочим визитом для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ)