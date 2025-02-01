Основные товары, импорт которых увеличил Кыргызстан

БИШКЕК /Trend/ - В Кыргызстане назвали основные товары, импорт которых вырос в январе-октябре 2024 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике Кыргызстана, импорт товаров в страну в период с января по октябрь 2024 года составил 10,31 миллиарда долларов США, что на 1,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной рост был обеспечен увеличением поставок из стран СНГ, которые возросли на 11,4 процента. Импорт из стран вне СНГ снизился на 2,4 процента.

По данным комитета, увеличились поступления ряда товаров. В частности, импорт природного и сжиженного газа увеличился в 1,7 раза, электроэнергии — в 1,9 раза, текстильной одежды — в 1,5 раза, мяса и мясных продуктов — на 34,7 процента, а черных металлов — на 30,2 процента.

Также увеличились поставки оборудования и механических устройств — на 28,3 процента, шоколада и продуктов с какао — на 23,8 процента, муки пшеничной — на 23,3 процента, фруктов и орехов — на 19,3 процента, а изделий из черных металлов — на 13,3 процента.

Кроме того, наблюдается рост поставок различных пищевых продуктов (на 11,8 процента), бумаги и картона (на 7,6 процента), фармацевтической продукции (на 5,9 процента), тканей из синтетических нитей (на 5,7 процента), а также обуви (на 5,9 процента).

В то же время отмечено снижение объема импорта ряда товаров. Например, поставки трикотажного полотна снизились в 4,8 раза, трикотажной одежды — на 16,7 процента, подсолнечного масла — на 12,1 процента, а также электрических машин и оборудования — на 8 процентов. Импорт пластмасс и изделий из них уменьшился на 7,5 процента, овощей и корнеплодов — на 9,9 процента, сахара — на 7,9 процента, пшеницы — на 6,2 процента, а чая — на 2,3 процента.

Отметим, что в январе-октябре 2024 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил 13,4 миллиарда долларов США, что на 6,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.