Кыргызстан и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в области цифровизации животноводства

БИШКЕК /Trend/ - Посол Кыргызстана Эрбол Султанбаев провел переговоры с директором государственного учреждения «Центр информационных систем в животноводстве» министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юлией Ванюхиной, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области цифровизации животноводства.

Отмечая актуальность этого направления и значительный опыт Беларуси в создании цифровых систем для животноводства, посол выразил заинтересованность в расширении сотрудничества. В частности, он подчеркнул важность обмена опытом, повышения квалификации специалистов и организации взаимных визитов рабочих групп.

По итогам встречи стороны договорились активизировать взаимодействие в данном направлении.