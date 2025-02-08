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Кыргызстан и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в области цифровизации животноводства

Кыргызстан Материалы 8 февраля 2025 21:45 (UTC +04:00)

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Посол Кыргызстана Эрбол Султанбаев провел переговоры с директором государственного учреждения «Центр информационных систем в животноводстве» министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юлией Ванюхиной, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области цифровизации животноводства.

Отмечая актуальность этого направления и значительный опыт Беларуси в создании цифровых систем для животноводства, посол выразил заинтересованность в расширении сотрудничества. В частности, он подчеркнул важность обмена опытом, повышения квалификации специалистов и организации взаимных визитов рабочих групп.

По итогам встречи стороны договорились активизировать взаимодействие в данном направлении.

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