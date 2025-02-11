В Кыргызстане создано министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

БИШКЕК /Trend/ - В Кыргызстане создано новое министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента страны.

Согласно указу Президента Садыра Жапарова, в целях повышения эффективности работы исполнительных органов власти были внесены изменения в структуру Кабинета министров Кыргызстана. В частности, было принято решение о создании нового министерства на базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в целях улучшения развития физической культуры и спорта было решено образовать Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете министров на базе Департамента физической культуры и спорта.

Отмечается, что создание самостоятельного государственного органа по вопросам физической культуры и спорта позволит сконцентрировать полномочия и ресурсы для эффективного развития рассматриваемой сферы, обеспечить преемственность программ, развитие спортивной инфраструктуры, а также обеспечить надлежащее международное представительство интересов страны в рассматриваемой сфере.