В Кыргызстане вырос объем пассажироперевозок

БИШКЕК /Trend/ - В январе-ноябре текущего года объем перевозок пассажиров в Кыргызстане составил 579,570 миллиона человек.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике страны, пассажирские перевозки за этот период по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличились на 11,6 процента.

За отчетный период автобусами и микроавтобусами перевезено 520,117 миллиона пассажиров, такси – 38,892 миллиона, троллейбусами – 19, 262 миллиона, воздушным транспортом – 1, 051 миллиона пассажиров, а железнодорожным транспортом 246,7 тысячи человек.

Объем пассажирооборота, выполненного всеми видами транспорта, в январе-ноябре составил 10,698 миллиарда пассажиро-километров. В годовом отношении показатель увеличился на 5,2 процента.

Отметим, что январе-ноябре текущего года объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта в Кыргызстане, составил 48,639 миллиона тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 2,7 миллиона тонн, или на 5,9 процента.