Кыргызстан и Грузия обсудили развитие сотрудничества между двумя странами

БИШКЕК /Trend/ - В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Медера Абакирова с послом Грузии в республике Николозом Лалиашвили, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы политического взаимодействия, в том числе развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Сообщается, что основной акцент был сделан на расширении экономического партнерства. В этом контексте подчеркнута значимость проведения очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организации бизнес-форумов с участием предпринимателей Кыргызстана и Грузии.

Кроме того, обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки, а также сотрудничество двух государств в рамках международных организаций.