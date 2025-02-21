Азербайджано-кыргызский фонд развития нацелен на подписание соглашений с другими фондами (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-кыргызский фонд развития (АКФР) планирует подписание соглашений с другими фондами развития.

Об этом сообщили Trend в Фонде.

"В феврале 2025 года АКФР подписал соглашение с Российско-кыргызским фондом развития (РКФР). Приоритетным для Фонда является взаимодействие с международными организациями в целях достижения поставленных целей и задач в совместном финансировании и реализации проектов. Исходя из этого, мы планируем подписание соглашений с другими фондами", - сообщили в АКФР.

Однако, как отмечают в Фонде, обсуждения с другими потенциальными партнерами пока не велись.

С РКФР было подписано соглашение о совместном финансировании инвестиционных проектов в Кыргызстане. Эта договоренность направлена на содействие модернизации и развитию экономики республики через реализацию проектов, которые имеют как экономическое, так и стратегическое значение для страны.

Инвестиции будут осуществляться в рамках совместного финансирования, включая кредитование и участие в капитале, а также использование других финансовых инструментов для работы с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Кыргызстане. В соответствии с условиями соглашения, объем финансирования каждого проекта составит не менее 1 миллиона долларов США от каждого фонда.

В АКФР отметили, что сейчас обсуждается выбор проектов для финансирования. Для этого проводится детальный анализ каждого проекта, его жизнеспособности и потенциального воздействия.

В Фонде уточнили, что у АКФР, РКФР и других аналогичных фондов в учредительных документах прописаны приоритетные сектора экономики, и проекты должны быть ориентированы именно на эти отрасли.

Кроме того, проекты должны обладать значительным социально-экономическим эффектом для страны и быть финансово привлекательными. Важным фактором при принятии решения о финансировании крупных проектов также является влияние на развитие смежных бизнесов. Например, если проект является ключевым элементом производственной цепочки или направлен на импортозамещение.

Как отметили в Фонде, одним из главных преимуществ сотрудничества АКФР и РКФР является возможность софинансирования инвестиционных проектов. Это позволяет снизить риски для каждой из сторон.

"Каждый инвестиционный проект подвергнется тщательной экспертизе перед принятием решения о финансировании", - подчеркнули в АКФР.

Кроме того, 30 января 2025 года Совет АКФР одобрил финансирование двух крупных инвестиционных проектов. Одним из них является строительство малой гидроэлектростанции мощностью 9 МВт, а второй проект — это возведение многофункционального центра. Общая сумма финансирования для этих двух проектов составляет 12,4 миллиона долларов США. Оба проекта планируется реализовать на территории Кыргызстана.

Напомним, что Азербайджано-кыргызский фонд учрежден в соответствии с соглашением между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана от 11 октября 2022 года с уставным капиталом 25 миллионов долларов США. Деятельность Фонда направлена на содействие экономическому сотрудничеству между двумя странами. В ходе государственного визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку 24 апреля 2024 года было подписано дополнительное соглашение, увеличившее уставный капитал Фонда до 100 миллионов долларов США.