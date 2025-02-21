Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о делимитации границы

БИШКЕК/Trend/ - Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о делимитации кыргызско-таджикской границы.

Как сообщает в пятницу Trend, документ подписали главы государственных комитетов национальной безопасности двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов в Бишкеке.

Ташиев отметил, что подготовлены дальнейшие документы для подписания главами Таджикистана и Кыргызстана, включая договор о границе, соглашение о водно-энергетических объектах и соглашение об использовании перекрестных и строительстве новых дорог.

Отметим, что протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) проходили с декабря 2002 года.