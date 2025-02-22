Председатель Кабинета министров Кыргызстана совершит визит в Казахстан

БИШКЕК /Trend/ - Председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев 24–25 февраля совершит визит в Казахстан, сообщили в Кабинете министров, передает Trend.

Сообщается, что это будет его первым официальным визитом в Казахстан после назначения на должность

Согласно информации, в рамках визита Касымалиев проведет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым, где обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, он посетит ряд значимых объектов, включая Национальный космический центр «Казахстан Гарыш Сапары» и офис Цифрового правительства Казахстана.