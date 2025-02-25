Кыргызстан и Албания вводят безвизовый режим для владельцев диппаспортов

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Кыргызстана и Советом министров Албании об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана. Соглашение было подписано 23 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

Закон был принят Жогорку Кенешем (кыргызский парламент) 30 января 2025 года и направлен на выполнение внутригосударственных процедур для вступления в силу данного соглашения.

Согласно соглашению, граждане, являющиеся владельцами дипломатических и служебных паспортов Кыргызстана и Албании, будут освобождены от визовых требований для въезда, пребывания, выезда и транзита через территории стран-участниц соглашения. Время пребывания не должно превышать 90 дней в течение 180 дней с даты въезда.

Отмечается, что ратификация этого соглашения создаст более благоприятные условия для развития деловой мобильности и упростит передвижение граждан с дипломатическими и служебными паспортами между государствами-участниками.