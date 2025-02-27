Иран видит большие перспективы в сотрудничестве с Кыргызстаном - заместитель вице-президента

БИШКЕК/Trend/ - Иран видит огромные перспективы в развитии сотрудничества с Кыргызстаном.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на правительство Кыргызстана, об этом заявил заместитель первого вице-президента по международным делам и региональному сотрудничеству Ирана Али Наджафи Хошруди на встрече с председателем Кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым в Бишкеке.

Особо Хошруди подчеркнул важность сотрудничества в свете получения Ираном статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Он отметил, что Иран готов приложить все усилия для реализации намеченных планов по кооперации.

Глава иранской делегации пригласил кыргызскую сторону на международную выставку «Иран Экспо – 2025», которая пройдет 27-28 апреля 2025 года. В ходе визита также предложено провести очередное заседание Совместной кыргызско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Стороны обозначили ряд перспективных направлений для дальнейшего расширения сотрудничества и выразили общую заинтересованность в углублении дружественных связей между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Отметим, что визит иранской делегации состоялся по итогам достигнутых договоренностей на встрече Касымалиева с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета, прошедшего в Алматы 30-31 января 2025 года.