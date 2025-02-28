Глава МИД Кыргызстана отметил высокий уровень политического диалога с Ираном

БИШКЕК /Trend/ - Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев отметил высокий уровень политического диалога с Ираном в беседе с Али Наджафи Хошруди, заместителем первого вице-президента Ирана по международным делам и региональному сотрудничеству, который находится с официальным визитом в стране.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на кыргызский МИД, в ходе переговоров Кулубаев отметил стабильное развитие двусторонних отношений в различных областях. Он подчеркнул важность укрепления сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимодействия между странами.

Стороны обсудили активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, а также развитие связей в транспортно-логистической, сельскохозяйственной, туристической и других ключевых отраслях.

Кроме того, были обсуждены актуальные международные вопросы, и подтверждена готовность продолжать сотрудничество в рамках таких многосторонних организаций, как ООН, ШОС, ОЭС, ОИС и ЕАЭС.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о дальнейшем развитии отношений и укреплении деловых связей стран, что поспособствует налаживанию взаимовыгодного партнерства.