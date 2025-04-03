Президент Кыргызстана примет участие в саммите ЕС - Центральная Азия

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Самарканд для участия в саммите ЕС - Центральная Азия.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Администрацию Президента Кыргызстана.

Как сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев, сегодня глава государства встретится с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также состоится официальная встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"В ходе переговоров будут обсуждены вопросы политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества Кыргызстана с Европейским союзом и Узбекистаном. 4 апреля Садыр Жапаров примет участие в саммите Центральная Азия – Европейский союз и выступит на международном форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность ради общего процветания». По итогам саммита и международного климатического форума ожидается принятие совместных документов", - сказал он.

Напомним, что 3–4 апреля в Самарканде состоится первый саммит ЕС – Центральная Азия. Саммит пройдет под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.