Президент Кыргызстана отметил недостаточность климатического финансирования

БИШКЕК/Trend/ - Выделяемые на климатическое финансирование средства не отвечают ожиданиям развивающихся стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на климатическом форуме в рамках саммита "ЕС - Центральная Азия" в Самарканде.

"ЕС входит в число основных доноров климатического финансирования. Однако, выделяемые средства не отвечают ожиданиям развивающихся стран. Итоги конференции COP29 в Баку продемонстрировали это наглядно. В этом контексте хотел бы обратить внимание на то, что на войны и конфликты странами направляются миллиардные и триллионные финансирования, тогда как на борьбу с изменением климата и охрану окружающей среды выделяются суммы несопоставимо меньшие. Хочу также отметить, что процесс и механизм получения климатического финансирования до сих пор остается сложным. Финансовые ресурсы не сконцентрированы и распределяются через большое количество различных фондов и банковских структур. Полагаю, что это не способствует эффективному и справедливому распределению", - сказал он.

Важно, чтобы климатическое финансирование направлялось на удовлетворение потребностей и приоритетов наиболее уязвимых развивающихся стран, у которых не хватает собственных средств, ресурсов и технологий для смягчения последствий и адаптации к изменению климата, а также в целом для обеспечения зеленого перехода.

"Наряду с интересами малых островных государств и наименее развитых стран необходимо учитывать также интересы горных развивающихся стран, являющихся одним из наиболее уязвимых к изменению климата. Европейские партнеры перешли к более активной поддержке стран Центральной Азии как в части климатического финансирования, так и в сфере новых технологий", - сказал Президент.

"Европейский союз подключился к реализации инициативы Кыргызстана по обмену внешнего долга на проекты климатического и устойчивого развития. Мы предлагаем реструктуризацию внешнего государственного долга стран путем применения механизмов замещения долга на конкретные "зеленые" проекты", - сказал Жапаров.