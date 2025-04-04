Кыргызстан проведет ряд мероприятий по устойчивому горному развитию

БИШКЕК/Trend/ - 24-25 апреля текущего года в Кыргызстане состоится международная конференция "Глобальный горный диалог" во имя устойчивого развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на климатическом форуме в рамках саммита "ЕС - Центральная Азия" в Самарканде.

"Мы признательны всем нашим международным партнерам за принятие Глобальной Генеральной Ассамблеи ООН по нашей инициативе резолюции устойчивого горного развития, в рамках которой 2023-2027 годы объявлены пятилетиями действий по развитию горных регионов. В рамках горного пятилетия мы проведем следующие мероприятия: 24-25 апреля текущего года в Кыргызстане состоится международная конференция "Глобальный горный диалог" во имя устойчивого развития. В 2026 году планируется проведение пресс-саммита в Нью-Йорке. В 2027 году на втором глобальном горном саммите Bishkek Plus 25 мы проведем итоги горного пятилетия и определим наши дальнейшие шаги для сохранения горных экосистем и устойчивого развития горных регионов", - сказал он.

По словам Жапарова, Кыргызстан в прошлом году столкнулся с резким ростом числа оползней, которые привели к значительному повреждению инфраструктуры, гибели и перемещению людей.

"Кроме этого, мы наблюдаем интенсивное таяние ледников и сокращение площади оледенения, маловодья, засухи и опустынивания. С каждым годом их количество и масштаб увеличивается. За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16%, а к 2100 году мы вовсе можем лишиться более половины", - сказал Президент.