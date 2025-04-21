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Президент Кыргызстана и король Бахрейна обсудят расширение сотрудничества

Кыргызстан Материалы 21 апреля 2025 12:32 (UTC +04:00)
Президент Кыргызстана и король Бахрейна обсудят расширение сотрудничества
Фото: Администрация президента Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Бахрейн по приглашению короля Хамада ибн Исы Аль Халифы.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана.

В ходе визита планируются переговоры с королем Бахрейна, председателем Консультативного совета Али бин Салехом Аль Салехом и другими высокопоставленными лицами. Основными темами обсуждения станут вопросы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, в рамках визита планируется подписание пакета двусторонних документов. Это первый официальный визит президента Кыргызстана в Бахрейн.

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