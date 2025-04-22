Президент Кыргызстана предложил создать в стране исламский банк с участием Бахрейна

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможность открытия в стране нового исламского коммерческого банка с участием бахрейнской стороны.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на администрацию президента, инициатива была озвучена на встрече с председателем совета директоров Центрального банка Бахрейна Хасаном Халифа Аль-Жалахмой.

По словам Жапарова, в стране наблюдается рост спроса на исламские банковские услуги. Реализация проекта, по его мнению, позволит охватить бизнес-сектор Центральной Азии с населением более 80 миллионов человек и в перспективе может привести к созданию крупнейшего банка региона, работающего по принципам Ислама.

Глава государства отметил, что банковская система Кыргызстана находится на этапе развития, и уже создана законодательная база для работы по исламским финансовым стандартам.

Стороны также обсудили вопросы привлечения инвестиций и реализацию совместных проектов. Жапаров подчеркнул, что Бахрейн сегодня является примером эффективной экономической и финансовой политики, а также признанным банковским центром Ближнего Востока.

В свою очередь, глава Центробанка Бахрейна подтвердил готовность к углублению сотрудничества с Национальным банком и другими финансовыми учреждениями Кыргызстана. Он отметил, что в Центральном банке Бахрейна созданы все условия для повышения квалификации специалистов и выразил готовность принимать кыргызстанских сотрудников на обучение.

Он также сообщил, что Центральный банк Бахрейна намерен внимательно изучить предложение о создании исламского финансового учреждения, согласовать программу сотрудничества с Национальным банком и приступить к реализации совместных проектов.

Напомним, что Садыр Жапаров 21 апреля прибыл в Бахрейн с первым официальным визитом в эту страну.