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Кыргызстан и Татарстан определили направления сотрудничества до 2027 года

Кыргызстан Материалы 20 июня 2025 10:57 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Татарстан определили направления сотрудничества до 2027 года
Фото: Кабинет министров Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан и Татарстан подписали План совместных мероприятий по реализации межправительственного Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве на 2025-2027 годы.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Документ был подписан по итогам встречи первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияра Амангельдиева с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Переговоры прошли на полях Петербургского международного экономического форума.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества, созданию промышленной кооперации и реализации совместных цифровых и образовательных инициатив.

Минниханов отметил высокие перспективы развития партнёрства и предложил в ближайшее время организовать взаимные бизнес-миссии. В свою очередь, Амангельдиев подтвердил заинтересованность в углублении взаимодействия с Татарстаном и выразил готовность к обсуждению новых проектов.

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