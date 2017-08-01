В Таджикистане увеличился объём выработки электроэнергии

1 августа 2017 16:58 (UTC+04:00)

В первом полугодии текущего года объем выработки электроэнергии составил 7 миллиардов 736 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что на 645 миллионов 300 тысяч киловатт-часов больше аналогичного периода 2016 года. Об этом было сказано журналистам 1 августа в ходе итоговой полугодовой пресс-конференции ОАХК «Барки точик», передает НИАТ «Ховар».

Объем выработки электроэнергии в гидроэлектростанциях компании составил 7 миллиардов 301 миллион киловатт-часов, в теплоэлектроцентралях — 431 миллион 700 тысяч киловатт-часов и в малых гидроэлектростанциях, находящихся под контролем ОАХК «Барки точик», — 3 миллиона 900 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

В результате полной сдачи в эксплуатацию второй очереди ТЭЦ «Душанбе-2» мощностью 300 МВт производство электроэнергии в первом полугодии составило 431 миллион 800 тысяч киловатт-часов, что на 288 миллионов 300 тысяч киловатт-часов больше аналогичного периода 2016 года.

Объём выработки тепловой энергии за этот период составил 143 тысячи 900 Гкал, что на 74 тысячи 400 Гкал больше аналогичного периода 2016 года.

Azernews Newspaper
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