Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

Перспективы двусторонних связей и приоритетные направления таджикско-узбекского торгово-экономического сотрудничества, наращивание взаимодействия на уровне предпринимательских структур, а также вопросы организации первой национальной выставки промышленных товаров Республики Таджикистан в Узбекистане были обсуждены 3 августа в Ташкенте в ходе встречи Председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Шарифа Саида с первым заместителем Государственного комитета по инвестициям Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в ТПП РТ.

Было подчеркнуто, что расширение двусторонних отношений с дружественным Узбекистаном считается одним из важных направлений внешней политики Республики Таджикистан. Шариф Саид, выразив удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством Таджикистана и Узбекистана, назвал важным фактором укрепления дружественных связей и сотрудничества встречи, форумы деловых кругов двух стран, участие в экономических и инвестиционных мероприятиях, налаживание прямых деловых связей для реализации совместных проектов.

В числе приоритетных направлений двустороннего сотрудничества были названы гидроэнергетика, транспорт, новые технологии по переработке сельскохозяйственной продукции, туризм.

Шариф Саид проинформировал о функционировании на территории республики четырех свободных экономических зон, о преференциях для предпринимателей и инвесторов. Он отметил, что в Таджикистане созданы все условия для экономической, торговой, туристической деятельности.

Стороны также назвали развитие сотрудничества в сфере образования и здравоохранения одним из перспективных направлений межгосударственных отношений. Поддержка организации выставок и ярмарок, бизнес-форумов призвана укреплять контакты между деловыми кругами двух стран.

Узбекистан и Таджикистан имеют одну цель — сделать лучше жизнь граждан, укрепить экономическое сотрудничество. В этом контексте важно активизировать работу на уровне бизнес-структур. Этому будут способствовать совместные выставки, в частности, проведение в Узбекистане первой национальной выставки промышленных товаров Республики Таджикистан. Развитию торговли мог бы способствовать обмен сведениями между торговыми структурами о преимуществах, производственном потенциале, конкурентоспособности, торговых льготах обеих стран, особенностях законодательства — таможенного, банковского, страхового и транспортного.