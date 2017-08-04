Таджикистан отмечает Всемирный день борьбы с торговлей людьми

4 августа 2017 15:20 (UTC+04:00)

Серией информационных акций Таджикистан впервые отмечает Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Организация Объединенных Наций в 2013 году провозгласила 30 июля Всемирным днем борьбы с торговлей людьми, передает НИАТ «Ховар».

В этом году по инициативе Сети общественных организаций по защите прав трудящихся мигрантов и противодействию торговли людьми — «Умед» в Таджикистане проводятся информационно-просветительские мероприятия, целью которых является разъяснение населению об опасностях, исходящих от торговцев людьми. Данные акции проходят при поддержке и в партнерстве с правительственными структурами страны (Межведомственная комиссия по противодействию торговли людьми при Правительстве Республики Таджикистан, Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан) и Агентством ООН по миграции — Международной организацией по миграции (МОМ).

Вечером 5 августа в Государственном театре оперы и балета имени С. Айни пройдет концерт, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Волонтеры будут раздавать флаеры с информацией о торговле людьми и рассказывать об опасностях данного явления. На инсталляционных силуэтах можно будет ознакомиться с реальными историями жертв торговли людьми из Таджикистана.

Аналогичные информационные кампании на прошлой неделе были проведены в других городах и районах страны.

Azernews Newspaper
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