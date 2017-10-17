Сборная Таджикистана по футзалу примет участие в чемпионате Азии-2018

17 октября 2017 10:49 (UTC+04:00)

Национальная сборная Таджикистана по футзалу под руководством главного тренера Хусейна Шодиева завоевала путевку в финальную часть чемпионата Азии-2018. Об этом передает НИАТ «Ховар» со ссылкой на пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В матче отборочного раунда Южной и Центральной зоны в группе «В» наши футзалисты 16 октября в непростом поединке переиграли крепкую команду Афганистана со счетом 4:3. Благодаря этой победе сборная страны досрочно обеспечила себе место в финальной части чемпионата Азии, которая в следующем году пройдет в Китайском Тайбэе.

Отборочный турнир чемпионата по футзалу в Южной и Центральной зоне проходит в иранском городе Тебриз. В рамках второго тура в группе «В» наши футзалисты встретились с командой Афганистана. Счет в игре был открыт на 3-й минуте. После прострела в исполнении Файзали Сардорова игрок афганской сборной Акбар Каземи срезал мяч в свои ворота. Спустя 6 минут соперник смог восстановить паритет. Однако уже в следующей атаке сборная Таджикистана вновь вышла вперед. Отличился Шавкат Халимов. На 14-й минуте сборная Афганистана благодаря усилиям Мохсена Резаи сравняла счет. При счете 2:2 команды ушли на перерыв.

Вторая 20-минутка прошла не менее интересно, чем первая. На второй минуте второго тайма за грубый фол на Файзали Сардорове капитан сборной Афганистана Мехди Хашеми увидел перед собой вторую желтую карточку за матч, которая автоматически превратилась в красную. Наши футзалисты, имея численное преимущество в течение двух минут в начале второго тайма, не смогли реализовать моменты, хотя их было достаточно. Надо признать, что хороший матч провел наш голкипер Фируз Бекмуродов, сделав несколько суперсейвов, казалось, в безнадежных ситуациях.

Azernews Newspaper
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