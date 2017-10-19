Таджикистан и Германия обсудили двустороннего сотрудничества в области энергетики

19 октября 2017 09:49 (UTC+04:00)

Встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Музаффара Хусейнзода с председателем правления Немецкого энергетического агентства (DENA) Андреасом Кулманном состоялась 17 октября в Берлине.

Как сообщили в МИД Таджикистана, наряду с обсуждением вопросов двустороннего сотрудничества стороны также провели конструктивный обмен мнениями относительно укрепления взаимовыгодных связей в областях энергетики, в том числе «зелёной энергетики», последствий изменения климата, предотвращения природных стихий, эффективного использования возобновляемых источников энергии, обеспечения устойчивого развития, передает НИАТ «Ховар».

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Azernews Newspaper
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