Премьеры Таджикистана и Узбекистана обсудят демаркацию границ

10 января 2018 09:53 (UTC+04:00)

В Душанбе пройдут заседания двух таджикско-узбекских межправительственных комиссий по делимитации и демаркации границ, сообщают таджикские СМИ.

В заседаниях примут участие делегации Таджикистана и Узбекистана, возглавляемые премьер-министром РТ Кохиром Расулзода и его узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

Переговоры состоятся в рамках рабочего визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Душанбе. Ожидается встреча Арипова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается, что в ходе встреч стороны обсудят не только спорные участка границ, но и двустороннее экономическое сотрудничество. Кроме этого, будут обговорены вопросы подготовки официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

В конце 2017 года власти Таджикистана утвердили новый состав комиссии по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы с Узбекистаном. В нее вошли представители 19 государственных ведомств. Комиссию возглавляет заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.

Правительственные комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы РТ и РУз до 2002 года определили прохождение 86% линии таджикско-узбекской госграницы, остальная же часть все еще остается спорной.

По мнению политолога Аждара Куртова, нынешняя обстановка благоволит положительному решению данного вопроса.

"Все проблемы, которые есть сейчас между Таджикистаном и Узбекистаном преодолимы. Граница — это не Великая Китайская стена, построенная для разделения двух стран, это — та линия, которая должна сближать народы", — отметил он, добавляя, что каких-то очевидных обстоятельств, которые бы мешали соглашениям по границе, не существует.

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Azernews Newspaper
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