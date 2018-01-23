Таджикский "Точиксодиротбонк" обвиняют в незаконной продаже акций

23 января 2018 09:37 (UTC+04:00)

Счетная палата Таджикистана обвиняет руководство "Точиксодиротбонка" в незаконной продаже части собственных акций, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя палаты Зафар Азими, передает Sputnik Таджикистан.

"В Таджикистане в результате проверки со стороны счетной палаты было выявлено, что ответственные лица "Точиксодиротбонка" незаконно выставили акции банка на продажу без согласования с Национальным банком Таджикистана", — сказал он.

По словам Азими, незаконно были приватизированы акции на сумму 64 миллионов сомони (7,2 миллиона долларов).

"Проверка деятельности банка была осуществлена по указанию президента РТ и в итоге акции возвращены в прежнюю собственность — большая их часть находится на руках государства.

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Azernews Newspaper
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