В Таджикистане запретят импорт автотранспорта до 2005 года выпуска

27 января 2018 09:27 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил соответствующим органам рассмотреть вопрос о запрете ввоза в республику автотранспорта, выпущенного до 2005 года, сообщил заместитель начальника Таможенной службы при правительстве РТ Азим Турсунзода 26 января на пресс-конференции в Душанбе. Об этом пишет агентство "Азия плюс", передает Kabar.

Он отметил, что глава государства обеспокоен нанесением старыми автомобилями огромного вреда экологии и загруженностью дорог столицы.

«В настоящее время данный вопрос рассматривается соответствующими ведомствами», - добавил замначальника Таможенной службы.

Отметим, что накануне, 25 января, начальник отдела госнадзора использования и защиты атмосферного воздуха Комитета по защите окружающей среды РТ Саидусмон Судуров сообщил журналистам, что ввоз в страну автотранспортных средств, выпущенных до 2005 года, будет запрещен.

По его словам, министерством экономического развития и торговли создана рабочая группа, и соответствующий проект внесен на рассмотрение правительства.

«В случае если проект будет одобрен правительством, то запрет на ввоз автомобилей, выпуска ранее 2005 года будет запрещен с 1 апреля текущего года», – добавил Судуров.

Он отметил, что данная мера принимается из соображений экологической безопасности.

«Старые автомобили загрязняют воздух, особенно это заметно в крупных городах и населенных пунктах», – отметил Судуров.

Он пояснил, что, если выбросы предприятия осуществляются на определенной высоте, то автомобильные выбросы составляют от 50 до 150 сантиметров, то есть люди дышат ими себе во вред.

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Azernews Newspaper
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