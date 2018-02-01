Китайская компания планирует добыть в Таджикистане более 200 кг золота

В Таджикистане китайская компания намерена добыть в текущем году на золотоносном месторождении «Пакрут» до 207 кг золота, сообщает ТаджикТА.

«В Таджикистане до конца 2018 года китайская компания «KrysoResourcesLimited» намерена добыть до 207 кг золота на месторождении «Пакрут». В перспективе добыча золота должна дойти до 1-1,5 тонн в год», - сообщил накануне на заседании парламента директор китайской компании Ли Ю, отметив, что в июле текущего года они приступают к добыче золота.

В тот же день нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала подписанное в апреле прошлого года инвестиционное соглашение между правительством Таджикистана, «KrysoResourcesLimited» и ООО «Пакрут» о разработке месторождения «Пакрут» в Рамитском джамоате города Вахдат.

По словам главы госкомимущества Таджикистана Фарруха Хамрализода, все акции ОАО «Пакрут» принадлежат китайской стороне.

В парламенте подчеркнули, что разработка месторождения «Пакрут» была начата китайской стороной еще в 2012 году, для его реализации к сегодняшнему дню потрачено свыше $180 млн, еще планируется привлечение свыше $76 млн.

В 2030 году добыча золота по данному проекту может по обоюдному согласию перейти под юрисдикцию Таджикистана.

С начала работ в Таджикистане китайская компания перечислила в госбюджет страны свыше 230 млн ($21,6 млн) сомони в качестве налогов.

Кроме этого, за счет этой компании на месте реализации проекта построены дороги, мосты, возведены ЛЭП, обогатительная фабрика, другая инфраструктура.

На сегодняшний день в реализации проекта задействованы 480 граждан Таджикистана и 120 граждан Китая. Согласно достигнутым договоренностям в будущем в проекте будут обеспечены работой свыше 2 тыс. человек, из которых 20% составят граждане Китая, 80% - Таджикистана.

Все оборудование и техника, которые завозятся из Китая в Таджикистан для реализации проекта, освобождены от НДС и таможенных платежей. Согласно договоренностям, китайская компания обязуется

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