Рахмон выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета под Москвой, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Уважаемый Владимир Владимирович, с глубоким прискорбием и чувством сопереживания воспринял трагическую весть о крушении пассажирского самолета в Подмосковье, в результате которого погибли десятки граждан Российской Федерации. Разделяем боль этой тяжелой утраты и выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово.

По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

В связи с трагедией создана специальная комиссия.

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