Рахмон выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета

12 февраля 2018 10:44 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета под Москвой, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Уважаемый Владимир Владимирович, с глубоким прискорбием и чувством сопереживания воспринял трагическую весть о крушении пассажирского самолета в Подмосковье, в результате которого погибли десятки граждан Российской Федерации. Разделяем боль этой тяжелой утраты и выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово.

По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

В связи с трагедией создана специальная комиссия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Второй черный ящик нашли на месте крушения Ан-148
Россия 11:25
На границе Кыргызстана с Таджикистаном произошло землетрясение
Кыргызстан 10:56
В Москве после крушения Ан-148 отменили развлекательные мероприятия
Россия 10:30
На месте крушения Ан-148 завершены поисково-спасательные работы
Россия 08:13
Президент Турции выразил соболезнования российскому коллеге
Турция 00:52
Минтранс России может приостановить эксплуатацию Ан-148
Россия 11 февраля 23:22
Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета
Турция 11 февраля 22:34
Путин выразил соболезнования родным погибших в крушении Ан-148
Россия 11 февраля 17:27
В Таджикистане увеличился объем денежной массы на наличном рынке
Таджикистан 10 февраля 09:29
Россия и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве на Балтике
Россия 10 февраля 07:08
Банк России снизил ключевую ставку
Бизнес 9 февраля 14:59
АО GM Uzbekistan утроило продажи автомобилей в России
Бизнес 9 февраля 14:08
Таджикистан открыл КПП на границе с Кыргызстаном
Таджикистан 9 февраля 09:53
Госдеп заявил о желании восстановить отношения с Россией
США 9 февраля 00:27
МИД России о будущем многосторонних форматов сотрудничества с участием Азербайджана
Политика 8 февраля 18:06
Президентские выборы – внутреннее дело Азербайджана – МИД России
Политика 8 февраля 17:13
Путин и Эрдоган договорились координировать спецслужбы в Сирии
Россия 8 февраля 13:58
Таджикстан помог предотвратить два теракта в Узбекистане
Таджикистан 8 февраля 12:55