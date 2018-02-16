Названы основные причины задержки рейсов «Таджик Эйр» в 2017-м году

Авиакомпания «Таджик Эйр» в 2017-м году выполнила 2,5 тыс полетов, но при этом допустила 675 случаев задержки рейсов, сообщает ТаджикТА.

«Национальный авиаперевозчик «Таджик Эйр» в минувшем 2017-м году выполнил около 2,5 тыс полетов. В то же время за отчётный год зафиксировано 675 случаев задержки рейсов, что составляет 27,1% от общего количества полетов»,- сообщил журналистам в Душанбе генеральный директор ОАО «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов.

«Основные причины задержки рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями, регистрацией пассажиров и багажа, выполнением аэропортовских работ и государственных проверок, пограничным контролем и техническим состоянием самолетов», - отметил он.

По словам Рахимова, для дальнейшего развития компании в течение этого года планируется приобрести широкофюзеляжные самолеты посредством лизинга.

Также, глава авиакомпании, подчеркнул, что поставлены задачи по поиску приемлемых путей ремонта, технического обслуживания и обеспечения летной годности воздушных судов, обеспечению безопасности и регулярности полетов, внедрению современных технологий в производстве и увеличению авиарейсов.

Он отметил, что уже в марте этого года планируется начать выполнение рейсов по направлению Душанбе – Урумчи – Душанбе.

«В целях расширения географии полетов выполняются все необходимые работы. В данное время ведется подготовка к выполнению следующих авиарейсов: Душанбе – Дели – Джида – Дели – Душанбе, Душанбе – Дели - Шарджа – Шарджа – Дели – Душанбе, Душанбе – Баку – Душанбе и Душанбе – Ашхабад – Душанбе», - сказал Х. Рахимов.

Отметим, сегодня на самолете АН – 28 и вертолете Ми – 8 выполняются регулярные рейсы по направлению Душанбе – Хорог – Душанбе.

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