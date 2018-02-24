Япония реализовала пять соцпроектов в Хатлонской области Таджикистана

24 февраля 2018 09:25 (UTC+04:00)

Япония завершила реализацию пяти проектов в Хатлонской области Таджикистана, сообщает ТаджикТА.

«Заместитель главы миссии Японии в Таджикистане Томохиро Накагаки с 20 по 22 февраля принял участие в церемониях завершения 5 проектов, поддержанных в рамках программы правительства Японии по проектам безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP) в Хатлонской области», - сообщает посольство Японии в РТ.

В частности, отмечается, что в Хуросонском районе состоялась церемония завершения проекта по реконструкции средней школы №8, на что ранее правительством Японии было выделено около $82,2 тыс.

Отмечено и успешное завершение проекта по строительству и оборудованию центра поддержи женщин «Дилафруз» в г. Курган- тюбе» на предоставленные средства гранта в размере $82,2 тыс.

Гранты примерно в таких же размерах – более чем на $84 тыс. каждый были предоставлены Японией на улучшение системы питьевого водоснабжения в Кубодиёнском районе», реабилитацию существующего школьного здания и строительство новых зданий для школы №29 в Шахритусском районе; реконструкцию 2 мостов в джамоате «Яккадин» Джайхунского района.

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