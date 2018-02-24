Делегация Таджикистана приняла участие в Международной конференции в Дохе

Делегация Таджикистана приняла участие в работе 13-й Дохиской Международной конференции по межконфессиональному диалогу «Религия и права человека», которая прошла 20-21 февраля в столице Катара, передат НИАТ «Ховар» со ссылкой на МИД Таджикистана.

В ходе пленарных заседаний конференции таджикская делегация ознакомила участников мероприятия с устойчивым социально- культурным развитием Таджикистана и достижениями нашей страны в этих областях, предпринимаемыми правительством Таджикистана мерами по обеспечению прав человека, в частности религиозных свобод и продвижению конструктивных ценностей Ислама и его роли в сохранении стабильности и развитии общества, а также рассказали о практике гармоничного и мирного сосуществования представителей различных религий и культур в Таджикистане и усилиях Таджикистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Участники конференции из 67 стран, представляющих Ислам, Христианство и Иудаизм, с учетом возрастающей в современном мире религиозной и конфессиональной напряжённости, выступили с докладами о необходимости мирного сосуществования последователей различных религий и культур, укрепления и пропаганды конструктивной роли религиозных ценностей для устойчивого развития общества и обеспечения мира и стабильности на глобальном уровне, защиты религиозных прав, а также обменивались мнениями по нахождению эффективных путей предотвращения радикализации общества и насилия, совершаемые во имя религии для достижения корыстных политических целей в различных регионах мира.

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