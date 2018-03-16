В парламенте Таджикистана обсудили безвизовое соглашение с Узбекистаном

Парламентский совет Таджикистана обсудил соглашение с Узбекистаном, допускающее безвизовое пребывание граждан двух стран сроком сроком до 30 суток, сообщает ТаджикТА.

«Нижняя палата парламента рассмотрел сегодня соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимных безвизовых поездках граждан, которое было подписано 9 марта текущего года в Душанбе в ходе недавнего госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РТ», - сообщили в парламенте РТ.

По данным источника, указанное Соглашение на предмет ратификации будет рассмотрено на очередном заседании сессии таджикского парламента, которое состоится в понедельник, 19 марта текущего года.

Напомним, согласно распоряжению президента Узбекистана Ш. Мирзиёева, безвизовый въезд в Узбекистан для граждан Таджикистана начал действовать уже с 16 марта.

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