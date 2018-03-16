В парламенте Таджикистана обсудили безвизовое соглашение с Узбекистаном

16 марта 2018 15:11 (UTC+04:00)

Парламентский совет Таджикистана обсудил соглашение с Узбекистаном, допускающее безвизовое пребывание граждан двух стран сроком сроком до 30 суток, сообщает ТаджикТА.

«Нижняя палата парламента рассмотрел сегодня соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимных безвизовых поездках граждан, которое было подписано 9 марта текущего года в Душанбе в ходе недавнего госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РТ», - сообщили в парламенте РТ.

По данным источника, указанное Соглашение на предмет ратификации будет рассмотрено на очередном заседании сессии таджикского парламента, которое состоится в понедельник, 19 марта текущего года.

Напомним, согласно распоряжению президента Узбекистана Ш. Мирзиёева, безвизовый въезд в Узбекистан для граждан Таджикистана начал действовать уже с 16 марта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан расширяет работу по продвижению продукции под национальным брендом
Бизнес 13:53
Недельный оборот фондовой биржи «Тошкент» превысил $400 тысяч
Бизнес 12:40
Узбекистан ожидает рост турпотока на треть в 2018 году
Узбекистан 09:56
Узбекистан планирует стать одним из лидеров мировой туриндустрии
Узбекистан 09:55
Таджикский банк заключил соглашения с двумя ведущими банками Узбекистана
Таджикистан 09:15
Узбекистан и Казахстан увеличат взаимный товарооборот в 2,5 раза
Бизнес 01:22
Узбекистан использует менее трети своего гидроэнергетического потенциала
Энергетика 00:16
МВФ опубликовал прогноз по росту экономики в Узбекистане
Узбекистан 15 марта 17:33
МВФ сообщил о росте темпов инфляции в Узбекистане
Узбекистан 15 марта 16:17
Лавров посетит международную конференцию по Афганистану в Ташкенте
Россия 15 марта 12:10
Президент Таджикистана посетит Нью-Йорк
Таджикистан 15 марта 11:18
Стали известны подробности газовой сделки между Ташкентом и Душанбе
Энергетика 14 марта 19:57
Названы сроки начала поставок таджикской электроэнергии в Узбекистан
Узбекистан 14 марта 17:41
Узбекистан и Казахстан упростят визовый режим для иностранных туристов
Туризм 14 марта 17:28
Узбекистан утвердил "дорожную" карту по вступлению в ВТО
Узбекистан 14 марта 17:07
Узбекистан работает над значительным увеличением турпотока из Западной Европы
Туризм 14 марта 14:38
Узбекистан и Россия будут совместно производить сельхозтехнику
Бизнес 14 марта 14:24
«Газпром» будет осуществлять геологоразведочные работы в Узбекистане
Энергетика 14 марта 13:19