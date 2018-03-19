В Таджикистане «Сангтудинская ГЭС-1» объявляет о продаже имущества, сообщает Таджикское телеграфное агентство ТаджикТА.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» объявляет о продаже 27-квартирного 9- этажного жилого дома в городе Нуреке, состоящего из 2-, 3-, 4- комнатных квартир улучшенной планировки», - сообщает пресс- служба компании.

Также объявлена продажа зоны отдыха «Варзоб», состоящей из 3 строений, общая площадь которых составляет 166,1 кв.м, общая площадь земельного участка - 1,61 га, расположенной в поселке Варзоб Калъа Варзобского района (42 км автодороги Душанбе– Чанак).

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» – совместное российско-таджикское предприятие, созданное в феврале 2005 года с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш в Таджикистане. Установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт.

Запуск первого гидроагрегата станции состоялся 20 января 2008 года. Торжественный ввод гидроэлектростанции в эксплуатацию в составе четырех гидроагрегатов состоялся 31 июля 2009 года. На долю ГЭС приходится до 12% совокупной выработки электроэнергии в республике.

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