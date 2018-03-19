Президенты Таджикистан и России с оптимизмом оценивают перспективы сотрудничества

19 марта 2018 17:48 (UTC+04:00)

Президенты Таджикистан и России выразили оптимизм по поводу дальнейшего развития сотрудничества, сообщает Таджикское телеграфное агентство ТаджикТА в понедельник.

«Президента Таджикистана Эмомали Рахмон провел в понедельник телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», - сообщает пресс-служба главы государства.

Э. Рахмон сердечно поздравил В. Путина с убедительной победой на очередных президентских выборах в Российской Федерации и пожелал ему дальнейших успехов в его государственной деятельности на благо процветания дружественной России.

Главы государств высоко оценили достигнутый уровень двусторонних межгосударственных отношений своих стран и выразили оптимизм в отношении перспектив их дальнейшего развития в формате стратегического партнерства.

Стороны также обменялись мнениями по отдельным аспектам регионального взаимодействия и мировой повестки дня.

Беседа прошла в атмосфере искренности, дружбы и полного взаимопонимания, характерной для таджикско-российских взаимоотношений.

Ранее президент РТ направил поздравительную телеграмму в адрес президента РФ.

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