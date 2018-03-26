Террористы перекрыли доступ Кабула к электроэнергии из Таджикистана

26 марта 2018 21:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Афганистан лишился доступа к электроэнергии, поступающей из Таджикистана, после того как на севере страны боевики радикального движения «Талибан» подорвали опору линии электропередачи (ЛЭП).

Инцидент произошел вечером 25 марта, и повлек за собой частичный сбой электропередачи в столице Афганистана Кабуле.

Боевики и ранее подрывали опоры ЛЭП в Афганистане. Так, в конце января 2016 года талибы подорвали ЛЭП в провинции Баглан, из-за чего была нарушена подача электроэнергии из Узбекистана. В начале февраля того же года они подорвали опоры ЛЭП в провинции Кундуз.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
АБР безвозмездно выделит миллионы долларов Таджикистану
Бизнес 12:03
В Кыргызстане возросло число осужденных за терроризм и экстремизм
Кыргызстан 11:53
При взрыве возле мечети в Афганистане погиб человек
Другие страны 25 марта 14:13
В Афганистане силовики уничтожили 63 боевиков в течение суток
Другие страны 25 марта 11:25
При взрыве в Кабуле погиб один человек, девять получили ранения
Другие страны 24 марта 20:36
Узбекистан планирует значительно увеличить товарооборот с Афганистаном
Бизнес 24 марта 16:18
Таджикистан присоединился к Конвенции ООН по правам инвалидов
Таджикистан 24 марта 09:20
На юге Афганистана прогремел взрыв
Другие страны 23 марта 19:49
Узбекистан снизил стоимость электроэнергии для Афганистана более чем на треть
Энергетика 23 марта 17:43
Таджикистан и Узбекистан возобновят автобусное сообщение
Туризм 23 марта 10:53
ЕБРР поддерживает малый и средний бизнес в Таджикистане
Бизнес 22 марта 16:44
Увеличилось число российских туристов посетивших Таджикистан
Бизнес 22 марта 16:41
В Бразилии четверть населения осталась без электричества
Другие страны 22 марта 04:33
Турция пожелала скорейшего выздоровления раненым при теракте в Кабуле
Турция 21 марта 22:56
При теракте в Кабуле погибли 26 человек
Другие страны 21 марта 12:25
Таджикистан одобрил безвизовый режим с Узбекистаном
Узбекистан 19 марта 18:12
Президенты Таджикистан и России с оптимизмом оценивают перспективы сотрудничества
Таджикистан 19 марта 17:48
На востоке Афганистана прогремел взрыв, есть погибшие
Другие страны 19 марта 15:05