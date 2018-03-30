Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Таджикистане

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 марта 2018 года в 04:54 по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 760 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 12.8. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 38.74° с.ш. 70.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

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